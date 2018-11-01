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رياضة

نجم الأهلى يغيب عن مواجهة الترجي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:19 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هشام محمد، لاعب وسط الفريق، غاب عن التدريبات الجماعية أمسأ بسبب استمرار شكواه من إجهاد العضلة الخلفية.

وأوضح أن هشام خضع لجلسات علاج طبيعي واستشفاء في «الجيم» وتدريبات علاج مائي، لتجهيزه للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأكد «محمود» أن «هشام» يتم تجهيزه حاليا لمباراة العودة أمام الترجي التونسي يوم ٩ نوفمبر الجاري بتونس.

وأضاف: اللاعب تتحسن حالته يوما بعد الآخر، خصوصا أنه يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، وليس شدا، ولكن الجهاز الفني قرر عدم المجازفة به ليكون متاحا في مباراة العودة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء غد الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
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