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فن

محمد هنيدي يمزح مع جمهوره عبر تويتر

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:29 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر النجم محمد هنيدي صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"مع الفنان حسن حسني، من فيلمه "يا أنا يا خالتي".

ومزح "هنيدي" مع جمهوره بطريقته الكوميدية احتفالًا بأول نوفمبر، وعلق عليها قائلًا: "ربنا يجعله سويت نوفمبر عليكوا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، مسلسل "أرض النفاق"، وشاركه البطولة هنا شيحة، ودلال عبدالعزيز، ومن إخراج ماندو العدل.
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