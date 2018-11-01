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أخبار العالم

رغم الوجود المكثف لداعش.. سوريا تستعد لفتح الحدود مع العراق

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 03:35 م
الحدود السورية العراقية
الحدود السورية العراقية
قسم الخارجي
نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن وزير النقل السوري، علي حمود، قوله "إن إعادة فتح الحدود السورية العراقية لن يسبب أي مخاطر أمنية لبلاده"، مؤكدا أن اتخاذ مثل هذه الخطوة من شأنه أن يعود بالنفع على الجانب العراقي أكثر من السوري، حيث سيتيح له الوصول إلى بقية الدول عبر الموانئ البحرية السورية".

يأتي ذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية العراقي السابق، إبراهيم الجعفري، للعاصمة السورية دمشق في أكتوبر الماضي.

واستكمل حمود حديثه بأن الجيش السوري علي أتم استعداد لضمان الأمن والاستقرار في نقاط التفتيش الحدودية .

يذكر أن مسلحي تنظيم داعش فرضوا خلال الايام الماضية سيطرتهم على مواقع قوات سوريا الديمقراطية في قرية "هجين" الكردية. ووفقا للمتحدث العسكري العراقي، فإن مايقرب من 4000 مقاتل من داعش قد تجمعوا عند الحدود السورية العراقية.
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