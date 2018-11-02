ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

هل يجوز أن يخطب الجمعة إمام ويصلي بالناس إمام آخر.. مستشار المفتي يرد

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 03:29 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من أراد أن يخطب الجمعة ويصلى بالناس إمامًا أخر فيجوز ولا حرج فى ذلك ولكن خلاف الأولى.

وأشار عاشور، فى إجابته على سؤال « هل يجوز أن يخطب الجمعة إمام ويصلي الجمعة إمام آخر؟»، أنه يجوز ذلك ولكن يسن أن يتولى الإمام فى صلاة الجمعة من قام بالخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه أي الخطبة وصلاة الإمام وكذلك خلفاؤه من بعده.

وأشار إلى أنه إذا خطب رجل وصلى أخر لعذر جاز ذلك من غير كراهة ولا يؤثر ذلك على صحة الصلاة فى شئ حتى ولو كانت بغير عذر فيجوز أن يخطب الناس رجل ويصلي بيهم رجلًا آخر، إذا كان هناك عذر فهنا يجوز، ويجوز أيضًا إذا لم يكن هناك عذر ولكنه خلاف الأولى لأن فعل النبي أنه كان يخطب الناس ويصلي بهم أمامًا.
loading...

ترشيحاتنا

جروس يرفض منح لاعبيه راحة بعد الفوز على وادي دجلة

فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

كهربا يدرك التعادل للزمالك أمام دجلة بخطأ أوسة القاتل .. فيديو

شاهد.. مقطع فيديو يثبت دعم أردوغان لتنظيم داعش الإرهابي

تعرف على شروط الترشح لمنصبين شاغرين بمجلس إدارة المصرى

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

بعشرة لاعبين .. الزمالك يهزم دجلة برباعية ويغرد بصدارة الدوري .. فيديو

النقل: قطار سريع من العين السخنة يمر بالعاصمة الإدارية والعلمين

حكاية مجرم طعن عامل كافيه بوحشية و900 ألف شخص يطالبون بمحاكمته

يوسف أوباما يعزز نتيجة الزمالك ودجلة بهدف رابع .. فيديو وصور

الحركة الوطنية: منتدى الشباب فرصة ذهبية للحوار مع ثقافات العالم

سويدي الشيخ زايد.. صاحب الأم وتزوج الابنة ورفض الخالة فقتلته.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟