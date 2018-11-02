هل يجوز أن يخطب الجمعة إمام ويصلي بالناس إمام آخر.. مستشار المفتي يرد

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من أراد أن يخطب الجمعة ويصلى بالناس إمامًا أخر فيجوز ولا حرج فى ذلك ولكن خلاف الأولى.



وأشار عاشور، فى إجابته على سؤال « هل يجوز أن يخطب الجمعة إمام ويصلي الجمعة إمام آخر؟»، أنه يجوز ذلك ولكن يسن أن يتولى الإمام فى صلاة الجمعة من قام بالخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولاهما بنفسه أي الخطبة وصلاة الإمام وكذلك خلفاؤه من بعده.



وأشار إلى أنه إذا خطب رجل وصلى أخر لعذر جاز ذلك من غير كراهة ولا يؤثر ذلك على صحة الصلاة فى شئ حتى ولو كانت بغير عذر فيجوز أن يخطب الناس رجل ويصلي بيهم رجلًا آخر، إذا كان هناك عذر فهنا يجوز، ويجوز أيضًا إذا لم يكن هناك عذر ولكنه خلاف الأولى لأن فعل النبي أنه كان يخطب الناس ويصلي بهم أمامًا.