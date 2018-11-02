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محافظات

الاستغناء عن قطعة أرض أملاك الري لإقامة مجمع خدمات عليها بديرب نجم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:40 ص
الإستغناء عن قطعة
الإستغناء عن قطعة ارض املاك الري لإقامة مجمع خدمات عليها
محمد الطحاوي
أعلن محافظ الشرقية تسلم إدارة أملاك الدولة بالمحافظة قطعة أرض تبلغ مساحتها ٢٠ قيراط او٦ أسهم بناحية ديرب نجم بالقطعة رقم (٣) بحوض القبيبة نمرة (٤٥) قسم أول بناحية ديرب نجم لإقامة مشروعات ذات النفع العام عليها.

جاء وذلك بعد صدور قرار الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري رقم ٣٧٥ لسنة ٢٠١٨ بأن تسلم الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف التي زالت عنها صفة النفع العام للري والصرف وانتفت الحاجة إليها لأغراض الري والصرف منافع" متخلف ترعة الجزيرة السفلى".

وأشار المحافظ إلي أنه سيتم اتخاذ إجراءات تسليم وتسلم قطعة الأرض والتي كانت محافظة الشرقية قد تقدمت بطلب لوزارة الموارد المائية والري بخصوص الاستغناء عن مساحة ٢٠ قيراط و٦ أسهم متخلف ترعة الجزيرة سفلى - ديرب نجم وذلك لإقامة مجمع خدمات عليها لخدمة أهالي مركز ومدينة ديرب نجم.
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