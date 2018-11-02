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برلمان

برلماني: يحق لأي مواطن النقد والتعبير عن رأيه في إطار بناء

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:58 ص
النائب رياض عبد الستار
النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب
القسم السياسي
أكد النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، ضرورة وجود عقوبات صارمة لأي شخص يروج لمعلومات خاطئه واشاعات من شأنها تثير الفتن وتؤثر على مصلحة البلاد والأمن القومي، سواء كان الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التحدث مع الناس.

وأشار عبدالستار في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلى أنه كان قد تقدم بمشروع قانون يهدف إلى تقنين مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد ظهور صفحات تحرض على أعمال التجريم وتخريب ، والتي انتشرت بشكل مبالغ فيه، وتم استغلالها من قبل منظمات إرهابية ودول لا تريد أن تسير مصر في طريق الإصلاح والتقدم، وبالتالي كان من المهم اتخاذ موقف يحد من هذا الخطر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ضد مفهوم كبت الحريات ولكن في إطار سليم مهذب، فمن حق أي مواطن أن ينتقد رئيس الدولة أو الحكومة ولكن يكون نقد بناء يساعد في التعرف على المشاكل ومواجهتها ووضع لها حلول، أما من يدعي أن ينتقد من أجل مصلحة الوطن ويهاجم رموز الدولة بطرق مشينة وينشر أكاذيب لكي يدعم موقفه بها، فهؤلاء هم من يطبق عليهم العقوبة.

وتابع عبد الستار، أن مصر خلال الفترات السابقة مرت بأوقات عصيبة خلال محاربتها للإرهاب والفكر المتطرف، والذي زاد انتشاره بسبب هذه المواقع، التي لم تتوقف عن نشر أفكارها والترويج له، ولكن الدولة وقفت لهم بالمرصاد، وقضت على معظم بؤرهم، مؤكدا على أهمية تكثيف الجهود لمحاربة هذه الأزمة والقضاء عليها.
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