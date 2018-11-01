ربة منزل تتهم طبيبا بميت غمر بالإهمال الطبى والتسبب فى ضعف نظرها

اتهمت ربة منزل طبيبا بميت غمر بالإهمال الطبى والتسبب فى ضعف نظرها.



تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم ميت غمر من ليلى ا ع ٦٤ عاما بالمعاش ومقيمة كفر عنان بمركز زفتى بقيام استشارى عيون بإجراء عملية جراحية لها العام الماضي.



وأضافت فى بلاغها أنها فوجئت بضعف رؤيتها واتهمته بالإهمال الطبى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.