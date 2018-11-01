سرطان فيسبوك يتوغل فى البيوت.. مطالبات برلمانية بمواجهة أكاذيب وشائعات الجماعات الإرهابية.. ونواب: الدولة بدأت تعي خطورة مواقع التواصل.. ومن حق أي مواطن أن ينتقد ويقدم حلولا

شائعات مواقع التواصل الاجتماعي تهدد أمن الدول
جمال محفوظ:
جمال محفوظ:
الدولة بدأت تعي مخاطر مواقع التواصل وتظهر الحقائق
رياض عبدالستار:
أرفض كبت الحريات ولكن التعبير يكون في إطار سليم مهذب
حسن السيد:
حسن السيد:
شائعات فيسبوك مرض يتوغل داخل البيوت ويجب مواجهته
تعد مصر من أكثر دول العالم استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي،واستغلت الجماعات والمنظمات الإرهابية والدول التي لا تريد أن تكمل مصر طريق التقدم والتنمية تلك المواقع، بنشر أفكارها واكاذيبها واستدراج الشباب لهم والتأثير عليهم من خلال الضغط علي نقاط ضعفهم، وعرض معلومات مغلوطة وكاذبة تؤدي الي حدوث خلل وتثير الفتن مما يهدد الأمن القومي.
ويسعى مروجو تلك الشائعات، لاستخدامها سياسيا والتلاعب بالرأي العام، فتكون النتائج سلبية على الجميع، وبالتالي كان من المهم اتخاذ إجراءات وعمل قوانين تجرم هذه الأفعال وانشاء مؤتمرات تكثيف الجهود للقضاء على هذه الأزمة التي توغلت داخل الوطن العربي.
في البداية قال النائب جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مصر تسلك الطريق الصحيح في القضاء علي مخاطر التواصل الاجتماعي مشيرا الي ان شائعات هذه المواقع كانت في السنوات السابقة كانت ومازالت متدفقة ومنتشرة بكميات مهولة، مقارنة بهذه الفترة.
وأشار محفوظ في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الي أن كثيرا من الثورات التي قامت في الوطن العربي قامت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها معلومات مغلوطة وخاطئة، موضحا ان الدولة بدأت تعي ذلك وأصبحت تكثف الجهود للرد على الشائعات والأكاذيب.
وأضاف عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن هناك جهود مبذولة من جانب مجلس الوزراء، للوقوف أمام هذا الخطر والحد منه، مؤكدا أن المسئولية تقع علي عاتق المجتمع بأكمله وليس الدولة فقط.
وطالب العميد جمال محفوظ، بالتكاتف جميعا لعدم إعطاء مثيري الفتن والشائعات فرصة لتمزيق شملنا والتفريق بيننا، وذلك لإكمال طريق التقدم والبناء الذي سلكته الدولة المصرية
فيما أكد النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود عقوبات صارمة لأي شخص يروج لمعلومات خاطئه واشاعات من شأنها تثير الفتن وتؤثر علي مصلحة البلاد والأمن القومي، سواء كان الترويج علي مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال التحدث مع الناس.
وأشار عبدالستار في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الي انه كان قد تقدم بمشروع قانون يهدف إلى تقنين مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد ظهور صفحات تحرض على أعمال التجريم وتخريب ، والتي انتشرت بشكل مبالغ فيه، وتم استغلالها من قبل منظمات ارهابية ودول لاتريد ان تسير مصر في طريق الاصلاح والتقدم، وبالتالي كان من المهم اتخاذ موقف صارم يحد من هذا الخطر.
وأوضح عضو مجلس النواب، انه ضد مفهوم كبت الحريات ولكن التعبير يكون في اطار سليم مهذب، فمن حق اي مواطن ان ينتقد رئيس الدولة او الحكومة ولكن يكون نقد بناء يساعد في التعرف علي المشاكل ومواجهتها ووضع لها حلول، اما من يدعي ان ينتقد من اجل مصلحة الوطن ويهاجم رموز الدولة بطرق مشينة وينشر اكاذيب لكي يدعم موقفه بها، فهؤلاء هم من يطبق عليهم العقوبة.
وتابع عبد الستار، ان مصر خلال الفترات السابقة مرت بأوقات عصيبة خلال محاربتها للإرهاب والفكر المتطرف، والذي زاد انتشاره بسبب هذه المواقع، التي لم تتوقف عن نشر افكارها والترويج له، ولكن الدولة وقفت لهم بالمرصاد، وقضت علي معظم بؤرهم، مؤكدا علي اهمية تكثيف الجهود لمحاربة هذه الأزمة والقضاء عليها
من جانبه قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، انه يجب تكثيف الجهود في المنطقة العربية بأكملها لمواجهة الشائعات وأكاذيب مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤثر علي دول كبيرة من خلال نشر الفتن واثارة الخلافات بين مواطنيها.
وأشار السيد في تصريحات خاصة ان معظم الدول العربية اصبحت تعاني من هذه المشكلة، واصفا الفيس بوك بالمرض الذي يتوغل داخل بيت المواطن ويكشف اسراره، لذلك طالب بأهمية وجود رقابة عليه وتفعيل القوانين وتطبيقها وتجريم التعدي علي الاخرين.
واكد عضو مجلس النواب، انه ضد الآراء التي تطالب بغلق الفيس بوك، موضحا ان ذلك يخالف مبدأ الحرية ولكن يؤيد فرض عقوبات صارمة علي مثيري الفتنة من خلال هذه المواقع والتي تلحق الضرر بالأمن القومي للدولة سواء كانت حبس أو غرامة. وذلك للقضاء على ما فيها من كذب وشائعات وتزوير.
وأضاف السيد، أن المشكلة تكمن في جهل الكثير من مستخدمي هذه المواقع، حيث أصبح يوجد داخل كل بيت جهاز محمول يستطيعوا من خلاله تصفح الانترنت، وبالتالي يتأثرون بكثير من الآراء سواء كانت صحيحة أو خاطئة، ويقومون بنقلها ونشرها بين الناس.
تعد مصر من أكثر دول العالم استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي،واستغلت الجماعات والمنظمات الإرهابية والدول التي لا تريد أن تكمل مصر طريق التقدم والتنمية تلك المواقع، بنشر أفكارها واكاذيبها واستدراج الشباب لهم والتأثير عليهم من خلال الضغط علي نقاط ضعفهم، وعرض معلومات مغلوطة وكاذبة تؤدي الي حدوث خلل وتثير الفتن مما يهدد الأمن القومي.
ويسعى مروجو تلك الشائعات، لاستخدامها سياسيا والتلاعب بالرأي العام، فتكون النتائج سلبية على الجميع، وبالتالي كان من المهم اتخاذ إجراءات وعمل قوانين تجرم هذه الأفعال وانشاء مؤتمرات تكثيف الجهود للقضاء على هذه الأزمة التي توغلت داخل الوطن العربي.
في البداية قال النائب جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مصر تسلك الطريق الصحيح في القضاء علي مخاطر التواصل الاجتماعي مشيرا الي ان شائعات هذه المواقع كانت في السنوات السابقة كانت ومازالت متدفقة ومنتشرة بكميات مهولة، مقارنة بهذه الفترة.
وأشار محفوظ في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الي أن كثيرا من الثورات التي قامت في الوطن العربي قامت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها معلومات مغلوطة وخاطئة، موضحا ان الدولة بدأت تعي ذلك وأصبحت تكثف الجهود للرد على الشائعات والأكاذيب.
وأضاف عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أن هناك جهود مبذولة من جانب مجلس الوزراء، للوقوف أمام هذا الخطر والحد منه، مؤكدا أن المسئولية تقع علي عاتق المجتمع بأكمله وليس الدولة فقط.
وطالب العميد جمال محفوظ، بالتكاتف جميعا لعدم إعطاء مثيري الفتن والشائعات فرصة لتمزيق شملنا والتفريق بيننا، وذلك لإكمال طريق التقدم والبناء الذي سلكته الدولة المصرية
فيما أكد النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب، على ضرورة وجود عقوبات صارمة لأي شخص يروج لمعلومات خاطئه واشاعات من شأنها تثير الفتن وتؤثر علي مصلحة البلاد والأمن القومي، سواء كان الترويج علي مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال التحدث مع الناس.
وأشار عبدالستار في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" الي انه كان قد تقدم بمشروع قانون يهدف إلى تقنين مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعد ظهور صفحات تحرض على أعمال التجريم وتخريب ، والتي انتشرت بشكل مبالغ فيه، وتم استغلالها من قبل منظمات ارهابية ودول لاتريد ان تسير مصر في طريق الاصلاح والتقدم، وبالتالي كان من المهم اتخاذ موقف صارم يحد من هذا الخطر.
وأوضح عضو مجلس النواب، انه ضد مفهوم كبت الحريات ولكن التعبير يكون في اطار سليم مهذب، فمن حق اي مواطن ان ينتقد رئيس الدولة او الحكومة ولكن يكون نقد بناء يساعد في التعرف علي المشاكل ومواجهتها ووضع لها حلول، اما من يدعي ان ينتقد من اجل مصلحة الوطن ويهاجم رموز الدولة بطرق مشينة وينشر اكاذيب لكي يدعم موقفه بها، فهؤلاء هم من يطبق عليهم العقوبة.
وتابع عبد الستار، ان مصر خلال الفترات السابقة مرت بأوقات عصيبة خلال محاربتها للإرهاب والفكر المتطرف، والذي زاد انتشاره بسبب هذه المواقع، التي لم تتوقف عن نشر افكارها والترويج له، ولكن الدولة وقفت لهم بالمرصاد، وقضت علي معظم بؤرهم، مؤكدا علي اهمية تكثيف الجهود لمحاربة هذه الأزمة والقضاء عليها
من جانبه قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، انه يجب تكثيف الجهود في المنطقة العربية بأكملها لمواجهة الشائعات وأكاذيب مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تؤثر علي دول كبيرة من خلال نشر الفتن واثارة الخلافات بين مواطنيها.
وأشار السيد في تصريحات خاصة ان معظم الدول العربية اصبحت تعاني من هذه المشكلة، واصفا الفيس بوك بالمرض الذي يتوغل داخل بيت المواطن ويكشف اسراره، لذلك طالب بأهمية وجود رقابة عليه وتفعيل القوانين وتطبيقها وتجريم التعدي علي الاخرين.
واكد عضو مجلس النواب، انه ضد الآراء التي تطالب بغلق الفيس بوك، موضحا ان ذلك يخالف مبدأ الحرية ولكن يؤيد فرض عقوبات صارمة علي مثيري الفتنة من خلال هذه المواقع والتي تلحق الضرر بالأمن القومي للدولة سواء كانت حبس أو غرامة. وذلك للقضاء على ما فيها من كذب وشائعات وتزوير.
وأضاف السيد، أن المشكلة تكمن في جهل الكثير من مستخدمي هذه المواقع، حيث أصبح يوجد داخل كل بيت جهاز محمول يستطيعوا من خلاله تصفح الانترنت، وبالتالي يتأثرون بكثير من الآراء سواء كانت صحيحة أو خاطئة، ويقومون بنقلها ونشرها بين الناس.