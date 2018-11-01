صحفى سابق بالجزيرة يكشف أسرارا لأول مرة عن تجنيدها العملاء

يستضيف الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" صحفى الجزيرة السابق محمد فهمى،ويكشف له كيف استطاعت قناة الجزيرة التأثير على الصحفيين العرب ليقودوا الرأى العام ضد بلادهم وكيف استطاع ترك قناة الجزيرة الإرهابية.



ويوضح"فهمى" الأدوات المسيطرة التى تستخدمها قناة الجزيرة والتى جعلتها تخترق قواعد معلومات الدول وكيف استثمرتها فى سبيل تدمير بعض الدول.



كما سيقول من يدير الجزيرة فى الواقع ومن ينفق عليها وكيف تصنع أجيالا جديدة من صحفييها،و يلخص التجربة فى فيلم جزيرة الارهاب،مبينا لماذا تم إطلاق عليها الجزيرة الإرهابية.