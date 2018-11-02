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برلمان

برلماني: الدولة بدأت تدرك مخاطر مواقع التواصل

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
مواقع التواصل الاجتماعي
مواقع التواصل الاجتماعي
القسم السياسي
قال النائب جمال محفوظ عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن مصر تسلك الطريق الصحيح في القضاء علي مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان شائعات هذه المواقع في السنوات السابقة كانت متدفقة ومنتشرة بكميات مهولة، مقارنة بهذه الفترة.

وأشار محفوظ في تصريحات لـ"صدي البلد" الي أن كثير من الثورات التي قامت في الوطن العربي قامت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها معلومات مغلوطة وخاطئة، موضحا ان الدولة بدأت تعي ذلك وأصبحت تكثف الجهود للقضاء عليه.

وأضاف عضو لجنة الشئون العربية بالبرلمان، ان هناك جهود مبذولة من جانب مجلس الوزراء، للوقوف أمام هذا الخطر والحد منه، مؤكدا أن المسئولية تقع علي عاتق المجتمع بأكمله وليس الدولة فقط.

وطالب العميد جمال محفوظ، بالتكاتف جميعا لعدم إعطاء مثيري الفتن والشائعات فرصة لتمزيق شملنا والتفريق بيننا، وذلك لإكمال طريق التقدم والبناء الذي سلكته الدولة المصرية.
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