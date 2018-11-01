القابضة للمياه يكشف تفاصيل كسر ماسورة بالبدرشين.. فيديو

أشار اللواء حسن عبد الغنى المتحدث الرسمى للشركة القابضة، إلى أن هناك شكوى قدمت من أهالى البدرشين بهبوط التربة فى أرض بها إنشاء خط صرف صحى، أدى إلى انهيار خط المياه وكسر مواسير المياه، لافتٌا إلى أنه تم معالجة مواسير المياه و رجوع الماء للسكان فى أسرع وقت وتم التشديد على المقاول القائم بالأعمال.



وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الحدث"، أنه تم الاتفاق مع أهالى البدرشين ومجلس المدينة على تحديد أوقات انقطاع المياه، مفيدًا بأن فترات قطع المياه تكون بعد الساعة 3 بعد أثناء اليوم الدراسى.



وأكد المتحدث الرسمى للشركة القابضة، على التعامل مع وجود أى طفح صرف صحى بحل المشكلة والتخلص منه فى أسرع وقت.