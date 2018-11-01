الرئيس الروسي يقبل دعوة لزيارة إيطاليا

قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة لزيارة إيطاليا التي تعتبر إحدى الدول الأوروبية التي يرجح أن تضغط من أجل تحسين العلاقات مع موسكو ورفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عنها.



وزار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي روسيا الشهر الماضي ودعا بوتين لزيارة روما بأسرع ما يمكن. ويرأس كونتي حكومة من اليمين المتطرف والأحزاب المناهضة للمؤسسات والتي ضغطت من أجل علاقات أفضل مع روسيا.



وقال الكرملين اليوم الخميس إن دبلوماسيين يعملون الآن على تحديد موعد للزيارة.



وروسيا حريصة على تحسين العلاقات مع إيطاليا على أمل إنهاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها بسبب قيامها بضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.



وأبلغ كونتي بوتين الشهر الماضي بأنه يعتقد أن من الضروري التغلب على العقوبات "بأسرع ما يمكن" مضيفا أن روما تريد أن تقنع الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفعها.



ومنذ وقت طويل تشكو قرابة 500 شركة إيطالية تعمل في روسيا من أن العقوبات تلحق ضررا بأعمالها وتضغط على روما لرفعها.



وشملت أحدث موجة من العقوبات الأوروبية قطاعات البنوك والتمويل والطاقة الروسية وجرى تجديد العمل بها في يونيو لكن أجلها ينقضي في آخر يناير.