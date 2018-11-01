الاستثمار: ارتفاع صادرات البترول من المناطق الحرة لـ2.1 مليار دولار في 9 شهور

كشف تقرير صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن احتلال الصادرات البترولية من المناطق الحرة لـ2.1 مليار دولار ضمن الصادرات الصناعية، خلال الفترة من يناير حي 20 سبتمبر من العام الجاري، لتحتل بذلك المركز الأول.



وذكر التقرير الصادر عن الوزارة اليوم، أن صادرات الصناعات الهندسية و الكهربائية بلغت 1.8 مليار دولار لتأتي في المركز الثاني، فيما وصلت حصيلة تصنيع الغزل والنسيج والأقمشة من المناطق الحرة بلغت 1.1 مليار دولار.



وأوضح التقرير أن حجم صادرات الصناعات البتروكيماوية بلغ 428 مليون دولار لتحتل بذلك المرتبة الرابعة وأخيرا بلغت حصيلة تصنيع الأغذية والمنتجات الغذائية لنحو 409 ملايين دولار.

