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تعليم

566 طالبا يتقدمون للترشح بانتخابات اتحاد جامعة عين شمس..مستندات

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:50 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
انطلقت انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس اليوم، وشهدت الكليات إقبالا من جانب الطلاب للتقدم لسحب استمارات الترشح للانتخابات.

ويرصد "صدى البلد" أعداد المتقدمين بكل كلية للترشح بانتخابات اتحاد الطلاب، منذ بداية فتح باب الترشح في تمام الساعة 9 صباحا، بإجمالي 566 طالبا حتي الآن.

ويتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد الموافق 4 نوفمبر، ثم يليه تلقى الطعون وفحصها على مدار يومين، ثم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، وتبدأ الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر.

وتجرى انتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات فى 13 نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى 14 نوفمبر على ان يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وأمناء اللجان على مستوى الجامعة فى 15 نوفمبر المقبل.
566 طالبا يتقدمون للترشح بانتخابات اتحاد جامعة عين شمس..مستندات
566 طالبا يتقدمون للترشح بانتخابات اتحاد جامعة عين شمس..مستندات
566 طالبا يتقدمون للترشح بانتخابات اتحاد جامعة عين شمس..مستندات
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