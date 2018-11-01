السفير الإثيوبي من البرلمان: دول حوض النيل ترتبط بحبل وريد واحد

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وإثيوبيا في شتي المجالات لاسيما الاقتصادية والتنموية والسياسية سواء على المستوى التنفيذي والتشريعي لاسيما والعلاقات الممتدة بين البلدين بالإضافة إلي المصير دول حوض المرتبط بعضه البعض.



جاء ذلك خلال لقاء لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان اليوم الخميس، مع السفير الإثيوبي لدي القاهرة سينديسو إذانو.



من جانبه ثمن السفير الإثيوبي لدي القاهرة سينديسو إذانو، علي حديث النائب طارق رضوان، مضيفا أن دول حوض النيل ترتبط بحبل وريد واحد، مشيرًا إلي أن العلاقات (المصرية – الاثيوبية) تشهد طفرة لاسيما في ظل اللقاءات المثمرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد، التي يحرص خلالها الطرفين التأكيد علي عمق العلاقات بين البلدين.



وأضاف أنه في ضوء هذه العلاقات وجب علي البرلمانيين والتنفيذيين أن العمل سويًا من أجل تعزيز هذه العلاقات.



حضر اللقاء من الجانب المصرى، النائب ماجد أبو الخير وكيل اللجنة، النائب محمود يحي أمين سر اللجنة، النائب حمدي بخيت، النائبة آمنة نصير،النائب مصطفى الجندى، النائب حاتم باشات، النائبة مي محمود.