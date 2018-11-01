5 تنبوءات مرعبة ترصد سيناريوهات نهاية العالم .. صور

يعرف البشر أن الحياة على الأرض حتمًا سيأتى يومًا وتنتهي فيه، ولكن لايعرف أحد متى الموعد أو كيفية حدوث ذلك، الأمر الذى فتح المجال للكثير من التنبوءات المخيفة على نهاية الكوكب قريبًا، استنادًا على أشهر العرافين والعلماء.



فى إطار ذلك يستعرض صدى البلد أكثر 5 تنبوءات مرعبةـ ترصد سيناريو نهاية الحياة على وجه البسيطة.



1- اصطدام كوكب أخر بالأرض

يعتقد العلماء أننا على موعد من تصادم كوكب الأرض بكوكب أخر داخل نظامنا الشمسي، ورغم أن الواقعة غير مسبوقة إلا أن النبوءة مبنية على اعتقاد أن الإصطدام حصل من مليارات السنين ونتج عنه تكون القمر.



2- الهاكر

مع التطور الغير مسبوق فى التكنولوجيا الرقمية فى القرن الحالى، يشعر الكثيرون بالقلق من نشوب كارثة كاملة يتوقعها خبراء التقنية، خاصةً من المخترقين أو الهاكر، الذين يستهدفون الشبكات الكهربائية ومحطات الطاقة النووية ومرافق معالجة المياه، الأمر الذى يهدد سلامة الكوكب ويخلق فوضي تقضي على الحياة تمامًا.



3- هجوم مخلوقات فضائية

يتوقع الخبراء أننا على بعد بضع سنوات فقط من إجراء اتصالات مع كائنات فضائية، وإذا كان الأمر صحيحًا مثلما قال العالم الفيزيائي الشهير الراحل، ستيفن هوكينج، فلن يكون لقاء سعيدًا، حيث ستنتقل الأمراض للكوكب،واحتمالية غزوهم للأرض كبيرة.



4- نهاية العالم بالكسوف الكلى اليهودي

تنبأ الحاخام موسى إسرائيل بنيامين في كتاب نشره في عام 1894، أنه عندما يكون هناك كسوف الشمس في شهر يوليو أو أيلول العبري، ستكون علامة على بداية نهاية الزمان، حيث سيحدث ضررًا كبيرًا فى دول العالم، وجلب العواصف والموت للحيوانات ثم البشر.



5- الحرب النووية

بمجرد أن تنفجر قنبلة واحدة نووية ستندلع الحرب النووية، ويرد كل طرف بكل قوته،وهو الأمر الذى سيلحق خسائر فادحة في الأرواح وتداعيات كارثية،ويساعد فى فرضية هذه النبوءة التوتر الكبير بين الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الشمالية، فقد تكون الحرب النووية وشيكة، وتختفي كل معالم الحياة من على الأرض.