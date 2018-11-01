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المركز الإقليمى لصيانة أجهزة المستشفيات: نهدف لترشيد المال العام.. فيديو

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:53 م
صدى البلد
توك شو
قال عادل عبد السلام مدير الشئون الإدارية بالمركز الاقليمى لصيانة اجهزة المستشفيات، إن مركز الصيانة والإصلاح تم إنشاؤه عام 1996 لترشيد المال العام فى الصيانة والإصلاح، وذلك للحفاظ على الثروات فى مصر.

وأضاف عبد السلام خلال لقائه عبر فضائية "الحدث اليوم" أن المركز تابع لوزارة الصحة ورئيس المركز المباشر هو مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية.

وتابع "المركز أصبح شبه ميت بفعل فاعل"، مشيرٌا إلى أن الهدف الأساسى لإنشاء المركز كان لتوفير المبالغ الذى تدفع فى صيانة الأجهزة فى المستشفيات، مؤكدًا أن أسعار المركز رمزية جدًا.
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