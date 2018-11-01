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إزالة التعديات على 7075 مترا من أراضي الدولة بأسوان .. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:46 م
إزالة التعديات على
إزالة التعديات على 7075 م2 من أراضى الدولة بأسوان .. صور
شاذلى عبد الفتاح
تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أراضى البناء ملك الدولة بنطاق حى جنوب بمدينة أسوان .

ومن جانبه صرح العميد عبد الله المليجى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والذى أكد على أن جهود الحملة قد أسفرت عن تنفيذ 16 قرار إزالة بمساحة إجمالية وصلت إلى 7075 م2 منها 12 قرارا لحالات تعدى فى الجانب الغربى لعمارات التجاريين على مساحة 5975 م2 ، بجانب تنفيذ 4 قرارات إزالة لحالات تعدى بالجانب الشرقى بنفس المنطقة على مساحة 1100 م2 .

وأضاف عبد الله المليجى بأنه شارك فى الحملة تشكيلات أمنية كبيرة من قوات مديرية أمن أسوان ضمت قوات الأمن المركزى وقسم شرطة أسوان أول والمباحث الجنائية والحماية المدنية وذلك بقيادة اللواء إيهاب طلعت مساعد مدير الأمن ، بجانب العاملين فى أقسام الصيانة والوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة والسيارات والأدوات المستخدمة فى الإزالة وهدم المبانى ، علاوة على نواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء وذلك بقيادة رئيس الوحدة المحلية .
إزالة التعديات على 7075 مترا من أراضي الدولة بأسوان .. صور
إزالة التعديات على 7075 مترا من أراضي الدولة بأسوان .. صور
إزالة التعديات على 7075 مترا من أراضي الدولة بأسوان .. صور
إزالة التعديات على 7075 مترا من أراضي الدولة بأسوان .. صور
إزالة التعديات على 7075 مترا من أراضي الدولة بأسوان .. صور
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