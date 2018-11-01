إزالة 11 حالة تعد على نهر النيل بسمنود.. صور

أعطي اللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود تعليماته بالتصدي للتعديات على نهر النيل حفاظا على ملكية الدولة ومواجهة الخارجين على القانون.



وأوضح رئيس مجلس المدينة أن حملة إزالة التعديات علي نهر النيل بمدينة سمنود وقرية ابوصير أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد بمساحة (1460م2 )م.



وكلف "يوسف" بتدشين لجنة التقييم المشكلة من إدارة أملاك الدولة بمحافظة الغربية والمعاينة على الطبيعة لأراضي أملاك الدولة بقرية كفر الصارم والمقدم عنها طلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 م.



كما أعطي رئيس مجلس المدينة توجيهات إلى رئيس الوحدة المحلية بقرية محلة زياد بأهمية نظافة مدخل القرية.

