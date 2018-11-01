ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إزالة 11 حالة تعد على نهر النيل بسمنود.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:54 م
إزالة 11 حالة تعدي
إزالة 11 حالة تعدي على نهر النيل بسمنود..صور
أحمد على
أعطي اللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود تعليماته بالتصدي للتعديات على نهر النيل حفاظا على ملكية الدولة ومواجهة الخارجين على القانون.

وأوضح رئيس مجلس المدينة أن حملة إزالة التعديات علي نهر النيل بمدينة سمنود وقرية ابوصير أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد بمساحة (1460م2 )م.

وكلف "يوسف" بتدشين لجنة التقييم المشكلة من إدارة أملاك الدولة بمحافظة الغربية والمعاينة على الطبيعة لأراضي أملاك الدولة بقرية كفر الصارم والمقدم عنها طلبات تقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 م.

كما أعطي رئيس مجلس المدينة توجيهات إلى رئيس الوحدة المحلية بقرية محلة زياد بأهمية نظافة مدخل القرية.
إزالة 11 حالة تعد على نهر النيل بسمنود.. صور
إزالة 11 حالة تعد على نهر النيل بسمنود.. صور
إزالة 11 حالة تعد على نهر النيل بسمنود.. صور
إزالة 11 حالة تعد على نهر النيل بسمنود.. صور
إزالة 11 حالة تعد على نهر النيل بسمنود.. صور
loading...

ترشيحاتنا

لحظة انفجار محول كهرباء ووفاة مهندس مصري بالكويت.. فيديو وصور

عمرو مرعي يقترب من الانتقال للزمالك.. تعرف على التفاصيل

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

يوهانسن عيد: لن يتم الاعتراف بخريجي كليات الطب غير المعتمدة بحلول 2023

عموري في برشلونة

الرئيس السيسي يتفقد مدينة شرم الشيخ بدراجة.. فيديو وصور

ابراهيم سعيد يعلق على مباراة الاهلي أمام الترجي التونسي غدا

الكاف يعلن أسماء حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى اليوم

شاهد .. المتهم بقتل رئيس الدير يصل محكمة دمنهور محمولا على نقالة

كشف غموض العثور على جثة أجنبى الجنسية بالشيخ زايد

شاهد .. لقطات من تشييع جنازة حمدى قنديل لمثواه الأخير

تعمل إيه لو حد شتمك على السوشيال ميديا؟ صدى البلد يجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

نبات العاقول الشيطانى يهدد التاريخ الحضارى لمعبد دندرة.. 70 محاولة فاشلة في القضاء عليه منذ عام 2002 .. صور

فيديو

سيمنز: نحرص على تقديم التدريب المهني للعمالة المصرية .. فيديو
وزير الكهرباء: تركيب 6.3 مليون عداد مسبق الدفع.. فيديو
نصر سالم: نشاط مكثف للقوات الجوية في العملية الشاملة سيناء 2018.. فيديو
منى محرز: نعمل على تعظيم قيمة موارد وزارة الزراعة.. فيديو
الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من البيض والألبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟