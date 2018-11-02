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ديني

تعرف على حكم ارتداء النقاب

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:30 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن إرتداء النقاب ليس واجبا ولا فرضا، مشيرا إلى اختلاف الآراء الفقهية حوله، فهو عند البعض مرفوض والبعض مستحب.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، أن جمهور العلماء من الشافعية والمالكية يرون أن ارتداء النقاب ليس واجبا، ولكن في حالة ارتدائه للشهرة والتميز فهو مكروها.

وأوضح أمين الفتوى، أن الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية قالوا أن النقاب عادة كانت منتشرة في بعض الدول وحرية شخصية لكن دون أذية الغير وتبني فلسفة ان كل مسلمة لا ترتدي النقاب فهي آثمة.
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