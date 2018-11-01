محافظ بني سويف يبحث مع شركة صينية التعاون في مجال الصرف الصحي

نافش المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مع إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، سبل التعاون في تنفيذ مشروعات صرف صحي بقرى المحافظة من خلال التعاون في جانب الدعم الفني والمالي



وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء عصام العلقامي السكرتير العام ، والمهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع المحافظة، والمهندس محمود السمري المدير التنفيذي لمشروعات هيئة مياه الشرب والصرف الصحي فرع بني سويف ، والأستاذة نهى محمد مدير عام التعاون الدولي.



ورحب محافظ بنى سويف بوفد الشركة ،مؤكدا على عمق العلاقات بين الجانبين المصرى والصينى ،مناقشا معهم بعض السبل والآليات التي يمكن التعاون فيها في مجال الصرف الصرف الصحي ، للدفع بالمشروعات في هذا القطاع الحيوي ، الذي تضعه المحافظة في مقدمة أجندة عملها ،تنفيذا لتوجيهات الدولة التي تعمل جاهدة لتحسين مستوى الخدمات الحيوية التي يتعامل معها المواطنون بشكل يومي وأساسي.



وبحث المحافظ مع الوفد الصيني إمكانية قيام الشركة بتنفيذ محطات صرف صحي في القرى ولخدمة أكبرعدد ممكن من المواطنين ، حيث ناقش الجانبان بعض الآليات اللازمة لذلك والتنسيقات المطلوبة مع الوزارات والجهات المعنية ،وتحديد دور كل من الطرفين "المحافظة والشركة الصينية".



وتم الإتفاق على قيام المحافظة باقتراح المشروعات المطلوب التعاون فيها والجوانب الفنية اللازمة مع قيام الشركة بتقديم الدراسات الفنية والآلية التي سيتم تمويل المشروعات بها لدراسة إمكانية ذلك من قبل الجانب المصري .



كما كلف المحافظ نائبه الدكتور عاصم سلامة بمتابعة ذلك الملف مع الشركة الصينية ، والمختصين من المحافظة ، واستغلال كل الفرص المتاحة لتحقيق تقدم ملموس في قطاع الصرف الصحي كأحد أهم القطاعات الحيوية التي تهم المواطنين.

