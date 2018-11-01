جامعة المنصورة تنشر بحثا دوليا بمجال الفيزياء في مجلة نيتشر

أعلنت جامعة المنصورة أن مجلة نيتشر Nature قبلت بحثا علميا للدكتورة رضوى حسن أبو صالح أستاذ مساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنصورة وعضو المهمة العلمية بجامعة ليدز في إنجلترا.



وتتلخص أهمية البحث في استخدام مواد طبيعية للتطبيقات الطبية والتي تعد من أهم وأحدث التقنيات، وتعتمد فكرة البحث على دراسة تفاعلات مجموعة مركبات مستخلصة من النباتات لتأثيرها على العمليات البيوفيزيائية فى النباتات الحية والاستفادة منها فى تطبيقات طبية أخرى.



كما تم التركيز في البحث على بعض المواد المتواجدة بكثرة فى بعض النباتات ولها دور في وقاية النباتات، ومن أهم تطبيقات هذا البحث ما يتعلق بعلم الأدوية وكيفية توافقها مع جسم الإنسان لقدرة هذه المواد على الاحتفاظ بالمواد العلاجية والتحكم فى اخراجها للجسم.



وذكر الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن جامعة المنصورة تضم كوادر علمية تتألق في الكثير من الجامعات الدولية في أوروبا وأمريكا على المستوى البحثي والعلمي، والذي يمثل تقدم جامعة المنصورة لتحتل مرتبة متقدمة بين الجامعات المصرية والدولية.



وهنأ الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة الباحثة على ما قدمته لعلم الفيزياء الحيوية الذي من الصعب أن ينافس فيه الباحثون والعلماء وصولا للنشر في مجلة مثل نيتشر والذى يعكس القدرات العلمية لعلماء وباحثين كلية العلوم بجامعة المنصورة.