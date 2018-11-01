أجمل فساتين آيشواريا راي نجمة بوليود في عيد ميلادها .. صور

46 عاما أتمتها اليوم النجمة الهندية آيشواريا راي والتي نجحت في كسب قلوب جمهورها بأعمالها وطلتها أمام الكاميرا وبجمالها المميز أيضًا، والتي دومًا ما تبهر العالم في كل إطلالة لها بفساتين مميزة وأنيقة تختارها بعناية.



ومن الواضح أن أيشواريا تفضل تصميمات مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب والذي تألقت بالعديد من تصميماته في مهرجانات وحفلات مختلفة كان منها مهرجان كان السينمائي.



ومن أكثر الفساتين التي ارتدتها النجمة الهندية ولفتت بها أنظار العالم، فستان السماوي في مهرجان كان السينمائي بعام 2017، حيث أطلق عليها حينها "السيندريلا".

