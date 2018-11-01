أسعار تذاكر زيارة المناطق الأثرية بأسوان للمصريين والأجانب

بدأت وزارة الآثار اعتبارًا من أول نوفمبر الحالى تطبيق الزيادة الجديدة فى رسوم زيارة المناطق الأثرية والتى أعلنت الوزارة عن تطبيقها فى وقت سابق .



وتشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار دخول معبد فيلة إلى 20 جنيها للمصرى، و140 جنيها للسائح الأجنبى والعرب، ومعبد أبوسمبل 200 جنيه للأجانب ، و10 جنيهات للمصريين والعرب.



فيما تمت زيادة أسعار الزيارة لمعابد كوم أمبو 100 جنيه أجنبى و20 للمصريين والعرب، وادفو 140 جنيها أجانب، و 10 جنيهات مصريين وعرب ، والمسلة الناقصة 80 جنيها للأجنبى، و10 للمصريين ، والسد العالى 75 جنيها للأجانب والعرب، و20 للمصريين.