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رياضة

نجم الاهلي يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:40 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه مؤمن زكريا نجم فريق الأهلي رسالة للاعبي الفريق المشاركين بمباراة الفريق غدا أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

و كتب مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الجماهير دى هى كل حاجة حلوة فى حياة أى لاعب ونادى ..أنا بكرة مشجع درجة تالتة ورا اللاعيبة فى برج العرب..لاعيبة رجالة هتكون على الكورة..ورا الرجالة حتى ٩ نوفمبر ..إفريقيا ان شاء الله ".

يذكر أن مؤمن زكريا خارج قائمة الفريق لمباراة غد حيث سيواجه الأهلي الترجي التونسي مساء غد ببرج العرب الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا .
نجم الاهلي يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي
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