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حوادث

مدير أمن الغربية يلتقي المواطنين ويشدد على حسن معاملتهم.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
أحمد على
تفقد اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اليوم، الخدمات والأقوال الأمنية بنطاق قسم شرطة ثان طنطا والتقي بعدد من المواطنين وأجرى معهم حوارات وطالب بسرعة انجاز مصالحهم وخدماتهم.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالضرورة إحكام التواجد الشرطي ومتابعة سير الخدمات الأمنية وانتشار الأقوال والمدرعات لتأمين دور العبادة والمؤسسات الحكومية بمختلف قري ومراكز المحافظة.

فى المقابل التقى مدير الأمن العميد أسامة أبوفرد مأمور قسم شرطة ثان طنطا والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث القسم لمتابعة سير العمل داخل القسم ونبه على حسن معاملة المواطنين وردع كافة الخارجين على القانون.

كما أعطى المحافظ توجيهاته بضرورة توسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي ومواجهة أخطار أحداث الشغب وتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وتفقد "حسونه "معارض السلع الغذائية وبيع البطاطس والخضراوات والفاكهة والمقام تحت عنوان "كلنا واحد " بطول شارع البحر الرئيسي منبها على ضرورة تخفيض كافة الأسعار ومواجهة جشع التجار أولا بأول.
مدير أمن الغربية يلتقي المواطنين ويشدد على حسن معاملتهم.. صور
مدير أمن الغربية يلتقي المواطنين ويشدد على حسن معاملتهم.. صور
مدير أمن الغربية يلتقي المواطنين ويشدد على حسن معاملتهم.. صور
مدير أمن الغربية يلتقي المواطنين ويشدد على حسن معاملتهم.. صور
مدير أمن الغربية يلتقي المواطنين ويشدد على حسن معاملتهم.. صور
مدير أمن الغربية يلتقي المواطنين ويشدد على حسن معاملتهم.. صور
مدير أمن الغربية يلتقي المواطنين ويشدد على حسن معاملتهم.. صور
مدير أمن الغربية يلتقي المواطنين ويشدد على حسن معاملتهم.. صور
مدير أمن الغربية يلتقي المواطنين ويشدد على حسن معاملتهم.. صور
مدير أمن الغربية يلتقي المواطنين ويشدد على حسن معاملتهم.. صور
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