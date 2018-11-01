ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

البيئة تستعرض جهودها في القضاء على السحابة السوداء

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:07 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة
حنان توفيق
نظمت وزارة البيئة اليوم احتفالية كبرى لعرض إجراءات وزارة البيئة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا "بالسحابة السوداء" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومجموعة من نواب البرلمان ومسئولى عدد من الجهات المعنية وقيادات وخبراء وزارة البيئة.

تتضمن الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن مجهودات الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2018، بالإضافة إلى تقديم عرضًا لنتائج تلك المجهودات مقارنة بالعام الماضى، حيث تواجه وزارة البيئة بجهازيها "شئون البيئة – تنظيم إدارة المخلفات" فى بداية شهر سبتمبر من كل عام تلك الظاهرة التى بدأ ظهورها فى عام 1999 وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدى لها.

ويعتبر قش الأرز المتهم الأول المسئول عنها على الرغم من تعدد أسباب التلوث التي ينتج عنها المشكلة فهناك التلوث الناتج من عوادم السيارات والأنشطة الصناعية والحرق المكشوف للمخلفات الصلبة وغيرها من الملوثات الأخرى ولعل السبب وراء اتهام قش الأرز بالتسبب في المشكلة وجود عوامل تساهم في إحساس المواطن بتلك المشكلة خاصة في إقليم القاهرة الكبرى يعد أهمها الطبيعة الجغرافية للقاهرة من حيث وقوعها في سلسلة تلال المقطم بطول المدينة شرقًا وهضبة الهرم غربًا واتساع المساحة الحضرية "30 كم طولا - 20 كم عرض".
loading...

ترشيحاتنا

تركي يضرب زوجته في الشارع حتى فقدت الوعي

القلق ينتاب رئيس شركة برزنتيشن على الأهلي قبل نهائي أفريقيا غدا

نيابة النقض توصي بتأييد إعدام المتهم في واقعة اغتصاب طفل البامبرز

حسام حسن يستبعد 5 لاعبين من بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد

توقيع اتفاقية لشراء الطاقة لمحطة توليد كهرباء الأقصر بـ 2.3 مليار دولار

عمرو مرعي يقترب من الانتقال للزمالك.. تعرف على التفاصيل

الأهلي يتجاهل إرسال دعوات لقاء النهائي الإفريقي للجبلاية

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

شاهد .. لقطات من تشييع جنازة حمدى قنديل لمثواه الأخير

أشرف عبد الباقى: لا أقبل التشبيه بالفنان عادل إمام .. فيديو

رساله دعم من الكاف لـ الاهلي قبل موقعة الترجي في نهائي ابطال افريقيا غدا

موظف أمن بكلية الهندسة وراء تعليق لافتة هاجر حبيتك غصب عني.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

نبات العاقول الشيطانى يهدد التاريخ الحضارى لمعبد دندرة.. 70 محاولة فاشلة في القضاء عليه منذ عام 2002 .. صور

فيديو

سيمنز: نحرص على تقديم التدريب المهني للعمالة المصرية .. فيديو
وزير الكهرباء: تركيب 6.3 مليون عداد مسبق الدفع.. فيديو
نصر سالم: نشاط مكثف للقوات الجوية في العملية الشاملة سيناء 2018.. فيديو
منى محرز: نعمل على تعظيم قيمة موارد وزارة الزراعة.. فيديو
الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من البيض والألبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟