البيئة تستعرض جهودها في القضاء على السحابة السوداء

نظمت وزارة البيئة اليوم احتفالية كبرى لعرض إجراءات وزارة البيئة للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة إعلاميًا "بالسحابة السوداء" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومجموعة من نواب البرلمان ومسئولى عدد من الجهات المعنية وقيادات وخبراء وزارة البيئة.



تتضمن الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن مجهودات الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2018، بالإضافة إلى تقديم عرضًا لنتائج تلك المجهودات مقارنة بالعام الماضى، حيث تواجه وزارة البيئة بجهازيها "شئون البيئة – تنظيم إدارة المخلفات" فى بداية شهر سبتمبر من كل عام تلك الظاهرة التى بدأ ظهورها فى عام 1999 وتتخذ الوزارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتصدى لها.



ويعتبر قش الأرز المتهم الأول المسئول عنها على الرغم من تعدد أسباب التلوث التي ينتج عنها المشكلة فهناك التلوث الناتج من عوادم السيارات والأنشطة الصناعية والحرق المكشوف للمخلفات الصلبة وغيرها من الملوثات الأخرى ولعل السبب وراء اتهام قش الأرز بالتسبب في المشكلة وجود عوامل تساهم في إحساس المواطن بتلك المشكلة خاصة في إقليم القاهرة الكبرى يعد أهمها الطبيعة الجغرافية للقاهرة من حيث وقوعها في سلسلة تلال المقطم بطول المدينة شرقًا وهضبة الهرم غربًا واتساع المساحة الحضرية "30 كم طولا - 20 كم عرض".