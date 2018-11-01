إصابة 2 من المواطنين في انفجار أنبوبة بوتاجاز ببورسعيد

أصيب 2 من المواطنين بمحافظة بورسعيد بحروق نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز ادت الى اشتعال حريق داخل منزل خشبى بشارع الغورى والسواحل فى نطاق دائرة العرب.



و نجحت سيارات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق واخماده .



وعلى الفور قامت سيارات الاسعاف بنقل ٢ من المصابين من موقع الحريق الى مستشفى بورسعيد العام وجارى تقديم الخدمة الطبية لهما بوحدة الحروق والحالة العامة متوسطة.



وتبين ان المصابين معتز بالله محمد ٣٠ سنة حروق بالوجه والساعدين من الدرجة الثانية وصالح عبد الله السيد ٢٠ سنة حروق بالوجه والذراع الايمن والايسر من الدرجة الثانية.