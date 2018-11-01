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أخبار البلد

اللواء وائل ربيع: هكذا خدعت المخابرات الحربية إسرائيل خلال حرب أكتوبر.. صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:39 م
عرفة البندارى - سمر صالح
أشار اللواء أركان حرب وائل ربيع مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة والقيادى السابق بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا إلى دور المخابرات المصرية العسكرية والعامة فى خداع العدو الإسرائيلى فى أكتوبر 73 موضحًا أن شهادة رئيس الأركان الإسرائيلي خلال التحقيق معه أمام لجنة أجرانات أكدت نجاح الرئيس الراحل أنوار السادات فى خداع إسرائيل والعالم أجمع عن موعد الحرب.

وقال اللواء أركان حرب أن ديفيد إليعازر رئيس أركان الاحتلال بحرب أكتوبر 73 طالبا من رئيسة الوزراء جولدا مائير تكليف وسائل الإعلام العبرية بعدم تصدر هزيمة تل ابيب النكراء للعالم بهدف تخفيف الحدة والضغط النفسى الذى ضرب الجيش الإسرائيلى والذى من شأنه أن يكبد إسرائيل خسائر فادحة علاوة عن خسارة الحرب.

وأشار الخبير المخابراتى إلى أن الجيش الإسرائيلى 75% منها قوات احتياط من عامة الشعب الإسرائيلى و25% من الجيش جنود متواجدين داخل جيش الاحتلال.
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