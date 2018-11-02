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ترسانة بورسعيد تنجح في تدشين كوبري الشط العائم..تركيبه وتشغيله آخر العام الحالي..يخدم عبور المسافرين وأنواع المركبات كافة من سيناء إلى السويس والعكس..ينشط حركة التجارة ويخفف العبء على نفق أحمد حمدي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:01 ص
.ترسانة بورسعيد تنجح
.ترسانة بورسعيد تنجح في تدشين كوبري الشط العائم
إنجي هيبة
تركيب الكوبري على قناة السويس بمنطقة الشط شمال مدينة السويس
بلغ حجم الإنجاز في البناء 40% وافتتاحه في ديسمبر المقبل
تنفيذ الأعمال المدنية على ضفتي القناة والانتهاء منها العام الحالي
به ميزة الإغلاق والفتح لمرور السفن


نجحت شركة ترسانة بورسعيد البحرية في تدشين كوبري الشط العائم، والذي سيتم تركيبه على قناة السويس بمنطقة الشط شمال مدينة السويس.

صرحت بذلك مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس، مؤكدة لـ صدى البلد أن البنتون الأول من كوبري الشط العائم منتظر تركيبه وتشغيله آخر العام الحالي بموقع الشط بمدينة السويس، ثم تتوالي البنتونات٠

وقامت ترسانات هيئة قناة السويس ببناء كوبري السويس العائم والذي سيتم تشغيله بمنطقة الشط شمال مدينة السويس علي ضفتي قناة السويس لخدمة عبور المسافرين وكافة أنواع المركبات من سيناء إلي مدينة السويس والعكس وذلك لتنشيط حركة التجارة وعبور المسافرين والخامات ولتخفيف العبء على نفق الشهيد احمد حمدي من إزدحام السيارات بالإضافة الى ان الكوبرى به ميزة الإغلاق والفتح مره أخرى وذلك لمرور السفن.

ويقوم رجال ترسانة بورتوفيق البحرية بتشييد كوبري الشط والذي تم تصنيعه بترسانة بورتوفيق البحرية وسيتم تركيبه في محافظة السويس قريبا.

وقد قامت ترسانة بورسعيد البحرية بالبدء في بناء البنتون رقم /1 بقطاع البناء الجديد ، بينما يقوم قطاع الصيانة ببناء البنتون رقم/3 بقسم بناء السفن، أما البنتون رقم/2 فيتم بناؤه في ترسانة الهيئة ببورتوفيق، وبلغ حجم الانجاز في البناء حتي الوقت الحالي 40%. 

وتقوم الإدارة الهندسية التابعة لهيئة قناة السويس بتنفيذ الأعمال المدنية على ضفتي القناة والتي من المقرر الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني من العام الحالي، يتم بعد نقل الكوبري من ترسانة بورسعيد الي موقعه وتثبيته والبدء في التشغيل التجريبي تمهيدا لافتتاحه في ديسمبر قبل نهاية هذا العام.
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