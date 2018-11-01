ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إبراهيم سعيد يرد على فرج عامر ومفاجأة تشكيل سموحة أمام الإنتاج

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:01 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
سخر إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق والمحلل الرياضي الحالي من تغريدة فرج عامر رئيس نادي سموحة بشأن معرفته بتشكيل الفريق في مباراته أمام الإنتاج الحربي..

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": " أكد لي الكابتن علي ماهر بوجود مفاجأة في تشكيل سموحة أمام الإنتاج أثناء حديثي التليفوني معه، في نفس الوقت الذي أشاد فيه بفريق الإنتاج وحيوية لاعبيه بفضل مديره الفني القدير الكابتن مختار مختار".

ليعلق سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "مدرب بيقول لرئيس نادي التشكيل أقسم بالله بشوف العجب".
loading...

ترشيحاتنا

إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر بين مصر وأذربيجان

يوهانسن عيد: لن يتم الاعتراف بخريجي كليات الطب غير المعتمدة بحلول 2023

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل على جانب الطريق بأطفيح

تجديد حبس صاحبة فيديو القرد 15 يوما بتهمة الفسق والفجور

نيابة النقض توصي بتأييد إعدام المتهم في واقعة اغتصاب طفل البامبرز

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

أسرع طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

كشف غموض العثور على جثة أجنبى الجنسية بالشيخ زايد

شاهد.. اللقطات الأولى لتفجير مبنى الاستخبارات الروسية

ضعي القرفة على وجهك 30 دقيقة.. ولاحظي ماذا سيحدث

شركة روس آتوم للطاقة الذرية تعلن عن مفاجأة في مصر

شاهد .. محمد صلاح يسخر من نفسه قبل الاحتراف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

نبات العاقول الشيطانى يهدد التاريخ الحضارى لمعبد دندرة.. 70 محاولة فاشلة في القضاء عليه منذ عام 2002 .. صور

فيديو

سيمنز: نحرص على تقديم التدريب المهني للعمالة المصرية .. فيديو
وزير الكهرباء: تركيب 6.3 مليون عداد مسبق الدفع.. فيديو
نصر سالم: نشاط مكثف للقوات الجوية في العملية الشاملة سيناء 2018.. فيديو
منى محرز: نعمل على تعظيم قيمة موارد وزارة الزراعة.. فيديو
الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من البيض والألبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟