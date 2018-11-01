إبراهيم سعيد يرد على فرج عامر ومفاجأة تشكيل سموحة أمام الإنتاج

سخر إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق والمحلل الرياضي الحالي من تغريدة فرج عامر رئيس نادي سموحة بشأن معرفته بتشكيل الفريق في مباراته أمام الإنتاج الحربي..



وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": " أكد لي الكابتن علي ماهر بوجود مفاجأة في تشكيل سموحة أمام الإنتاج أثناء حديثي التليفوني معه، في نفس الوقت الذي أشاد فيه بفريق الإنتاج وحيوية لاعبيه بفضل مديره الفني القدير الكابتن مختار مختار".



ليعلق سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "مدرب بيقول لرئيس نادي التشكيل أقسم بالله بشوف العجب".