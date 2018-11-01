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ثقافة

تفاصيل مهرجان أصدقاء قصر المنيل الأول للموسيقي الكلاسيكية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:20 م
قصر المنيل
قصر المنيل
علاء المنياوي
يستضيف متحف قصر المنيل برئاسة الدكتورة ولاء الدين بدوي، المدير العام لمهرجان المنيل الأول للموسيقي الكلاسيكية، الذي تقيمه جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل.

المهرجان يضم 5 ليالي موسيقية تحمل كل منها إسم احدي الدول، وتبدأ أولي فعالياته اليوم الخميس بليلة فرنسية بمناسبة مرور 149 عاما علي إنشاء دار الأوبرا المصرية، وتحييها السوبرانو المصرية العالمية جالا الحديدي.

وتقام يوم 5 نوفمبر الليلة الثانية "الإيطالية"، وفي 6 نوفمبر الليلة الثالثة "التشيكية"، وفي 8 نوفمبر الليلة الرابعة "الإسبانية"، والليلة الخامسة" الألمانية" ستقام يوم 9 نوفمبر وتحل فيه ذكري ميلاد الأمير محمد علي توفيق صاحب قصر المنيل.
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