إصابة راكبة إثيوبية بإجهاض في مطار القاهرة

أصيبت راكبة إثيوبية الجنسية بحالة إجهاض في مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس ، وتم إنقاذ الراكبة التي وضعت جنينها متوفى، وتم نقلها الي أحد المستشفيات القريبة من المطار لاستكمال علاجها .



قالت مصادر بالمطار، إن العاملين فوجئوا بصالة الترانزيت بمبني الركاب رقم "3" بالمطار ، باصابة راكبة اثيوبية الجنسية "30 عاما" بحالة إجهاض ، علي الفور تم استدعاء طبيب الحجر الصحي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار ، ومساعدتها في حالة الوضع ، وبعد دقائق وضعت جنينا متوفى داخل الصالة .



تم نقل الراكبة الى أحد المستشفيات القريبة من المطار تحت اشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار ، ونقل جثمان الجنين المتوفي الي مستشفي البكري بتوجيهات من الدكتور ابراهيم حسن مدير اسعاف القاهرة .