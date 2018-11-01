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أخبار البلد

إصابة راكبة إثيوبية بإجهاض في مطار القاهرة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:08 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أصيبت راكبة إثيوبية الجنسية بحالة إجهاض في مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس ، وتم إنقاذ الراكبة التي وضعت جنينها متوفى، وتم نقلها الي أحد المستشفيات القريبة من المطار لاستكمال علاجها .

قالت مصادر بالمطار، إن العاملين فوجئوا بصالة الترانزيت بمبني الركاب رقم "3" بالمطار ، باصابة راكبة اثيوبية الجنسية "30 عاما" بحالة إجهاض ، علي الفور تم استدعاء طبيب الحجر الصحي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار ، ومساعدتها في حالة الوضع ، وبعد دقائق وضعت جنينا متوفى داخل الصالة .

تم نقل الراكبة الى أحد المستشفيات القريبة من المطار تحت اشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار ، ونقل جثمان الجنين المتوفي الي مستشفي البكري بتوجيهات من الدكتور ابراهيم حسن مدير اسعاف القاهرة .
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