فوز طالبات تربية رياضية بني سويف بالمركز الثاني في الكروس فيت.. صور

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن فوز فريق كلية التربية الرياضية للطالبات بالمركز الثاني في فعاليات اللقاء الرياضي الكروس فيت (crossfit) لطلبة وطالبات كليات التربية الرياضية.



ونظمت اللقاء الرياضي الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي متمثلًا في الاتحاد الرياضي للجامعات، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2018، بمشاركة 330 طالبا وطالبة من 33 كلية على مستوى الجمهورية، بالمدينة الشبابية ببورسعيد.



يذكر أن الكليات المشاركة في اللقاء 33 كلية على مستوى الجمهورية هي الزقازيق بنين، الجزيرة بنات، الإسكندرية بنات، بنها بنين، دمياط بنين، المنصورة بنين ، بنات، أسوان بنين ، بنات، المنوفية بنين، بنات، الوادي الجديد بنين، بنات، كفر الشيخ بنين ، بنات، جنوب الوادي بنين ، بنات، بورسعيد بنين ، بنات، سوهاج بنين، بنات، المنيا بنين، بنات، العريش بنين، بنات، أسيوط بنين، بنات، بني سويف بنين، بنات، الفيوم بنيت، بنات، الأزهر بنين، بنات.