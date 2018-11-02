الدولة تتجه لنقل البضائع عبر النيل لتخفيف الضغط على الطرق ..بروتوكول تعاون بين هيئتي قناة السويس والنقل النهري لتطوير النهر.. تكريك المجرى الملاحي وإزالة الاختناقات وتصنيع الشمندورات ..الأبرز

توقيع عقدين لتطوير مجرى النيل بين هيئة قناة السويس والنقل النهري

دعم حركة البضائع محليًا وتخفيف الضغط على الطرق البرية

إزالة الاختناقات الملاحية بتكريك 203 كيلومتر ورفع 1.5 مليون متر مكعب

قيام هيئة قناة السويس بتصنيع 500 شمندورة بتكلفة 31.4 مليون جنيه

تصنيع معديات وكباري ووحدات نهرية جديدة لربط ضفتي النهر





شهد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، والفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، أمس، الخميس، توقيع عقدين لتطوير المجرى الملاحي لنهر النيل بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للنقل النهري، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئتين، وذلك بمنبي الإرشاد بالإسماعيلية، وبحضور مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعدد من قيادات هيئة النقل النهري وممثل عن الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تطوير ورفع كفاءة النقل المائي عبر نهر النيل بما يحقق الاستغلال الأمثل له ولدعم حركة البضائع محليًا، بما يتماشى مع خطة الدولة لتخفيف الضغط على الطرق البرية.



وقع العقد الأول للتكريك وإزالة الاختناقات الملاحية الدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والمهندس صلاح الدين جودة أبو مسلم مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، ويقضي العقد الأول قيام هيئة قناة السويس بإزالة الاختناقات الملاحية من خلال تكريك 203 كيلومترات ورفع 1.5 مليون متر مكعب بتكلفة 100.7 مليون جنيه، وذلك بمنطقتين رئيسيتين، الأولى منطقة (نزلة العوامر – بني مزار) من الكيلو 615 حتى الكيلو 750 بطول 135 كيلومترا، بإجمالي حجم أعمال تكريك يصل إلى مليون متر مكعب، فيما تقع المنطقة الثانية بين (الصف – القناطر الخيرية) من الكيلو 885 وحتى الكيلو 953 بطول 68 كيلومترا بإجمالي حجم أعمال تكريك 500 ألف متر مكعب، وتقوم بتنفيذ هذه العملية شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى إحدى الشركات التابعة لهيئة القناة.



فيما يستهدف العقد الثاني قيام هيئة قناة السويس بعملية تصنيع وتوريد وإلقاء 500 شمندورة للخط الملاحي (أسوان/ الأقصر) بتكلفة تصل إلى 31.4 مليون جنيه، وذلك من خلال عدد من شركات الهيئة وتضم شركة التمساح لبناء السفن، وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية، وقام بتوقيع العقد الدكتور عبد العظيم محمد رئيس الهيئة العامة للنقل النهري والمهندس ممدوح حسن عبدالعزيز مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس.



يأتي ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للنقل النهري، والذي تضمن الاتفاق على التعاون في عدة مجالات على رأسها مجال تكريك المجرى الملاحي للنهر، وإزالة الاختناقات به، وتقديم المساعدات الملاحية "الشمندورات"، بالإضافة إلى تصنيع معديات وكباري جديدة لربط ضفتي النهر وتصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات لاستخدامها في الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل وفروعه، وفقًا للمواصفات الفنية القياسية لنهر النيل، علاوة على تعزيز أواصر التعاون بين الهيئتين لوضع وتطوير البرامج والدورات التأهيلية لإعداد كوادر فنية وتبادل الخبرات.