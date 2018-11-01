خالد مشهور: إنقاذ وحماية المزارعين من السوق السوداء لا يحتمل التأخير

تقدم خالد مشهور نائب محافظة الشرقية بطلب إحاطة الي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطة محكمة لحماية المزارعين وقطاع الإنتاج الزراعي بأكمله من السوق السوداء ومافيا المحاصيل الزراعية.



وأوضح مشهور فى بيان صحفى أن هناك العديد من الخطوات الواجب اتخاذها على وجه السرعة للتصدي للمشكلة كصرف تلك الأسمدة للمزارعين بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة، ومن خلال غرف العمليات المركزية والفرعية بالقطاع ومديريات الزراعة وإلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها كاملة إلى وزارة الزراعة فضلا عن توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات توزيع الأسمدة من خلال عمل مؤسسي متكامل و عمل معاينات على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، لمنع التلاعب.



وأشار النائب إلى أن مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة، وتحديد الاحتياجات، والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة، ومن ثم توزيعها على المزارعين ، كما ان ايجاد منظومة متكاملة لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوريد حصص الأسمدة المقررة علي كل شركة لوزارة الزراعة يتلاشي كثيرا من الازمات.

