المقاولون العرب يتذيل جدول الدورى بعد التعادل مع حرس الحدود سلبيا

تعادل فريقا المقاولون العرب وحرس الحدود بدون أهداف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد المكس فى إطار الجولة الثانية عشر بالدورى الممتاز.



ومنح حكم اللقاء الدولى محمد معروف البطاقة الصفراء لثنائى فريق حرس الحدود إيدو موسيس ومصطفى جمال لارتكابهم أخطاء ضد لاعبى المقاولون العرب.



وبتلك النتيجة يتذيل ذئاب الجبل ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 8 نقاط ويتبقى له مباراتان مؤجلتان فيما يقبع الفريق العسكرى فى المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.