ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المقاولون العرب يتذيل جدول الدورى بعد التعادل مع حرس الحدود سلبيا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 05:08 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
يسري غازي
تعادل فريقا المقاولون العرب وحرس الحدود بدون أهداف فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد المكس فى إطار الجولة الثانية عشر بالدورى الممتاز.

ومنح حكم اللقاء الدولى محمد معروف البطاقة الصفراء لثنائى فريق حرس الحدود إيدو موسيس ومصطفى جمال لارتكابهم أخطاء ضد لاعبى المقاولون العرب.

وبتلك النتيجة يتذيل ذئاب الجبل ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 8 نقاط ويتبقى له مباراتان مؤجلتان فيما يقبع الفريق العسكرى فى المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط.
loading...

ترشيحاتنا

الكاف يعلن أسماء حكام نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والترجى اليوم

وفاة طالبة تناولت الحبة السامة على سبيل الخطأ

كما انفرد صدى البلد.. الجزائري مهدي عبيد حكما لمباراة الأهلي والترجي ببرج العرب

تشييع جثمان حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم .. فيديووصور

كشف غموض العثور على جثة أجنبى الجنسية بالشيخ زايد

نجم الاهلي يوجه رسالة دعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي

شاهد.. اللقطات الأولى لتفجير مبنى الاستخبارات الروسية

الكاف يعلن موعد قرعة دورى الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية للنسخة الجديدة

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

القلق ينتاب رئيس شركة برزنتيشن على الأهلي قبل نهائي أفريقيا غدا

الأرصاد توجه تحذيرا لمشجعي مباراة الأهلي والترجي.. فيديو

لحظة انفجار محول كهرباء ووفاة مهندس مصري بالكويت.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

نبات العاقول الشيطانى يهدد التاريخ الحضارى لمعبد دندرة.. 70 محاولة فاشلة في القضاء عليه منذ عام 2002 .. صور

فيديو

سيمنز: نحرص على تقديم التدريب المهني للعمالة المصرية .. فيديو
وزير الكهرباء: تركيب 6.3 مليون عداد مسبق الدفع.. فيديو
نصر سالم: نشاط مكثف للقوات الجوية في العملية الشاملة سيناء 2018.. فيديو
منى محرز: نعمل على تعظيم قيمة موارد وزارة الزراعة.. فيديو
الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من البيض والألبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟