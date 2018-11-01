ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

متولي: لابد من ضبط معايير استحقاق الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:43 م
طارق متولي نائب محافظة
طارق متولي نائب محافظة السويس
فريدة محمد
تقدم طارق متولي نائب محافظة السويس بطلب احاطة الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول وضع وتحديد معايير استحقاق دعم الدولة بحيث يصل الدعم الي مستحقيه من المحتاجين واستبعاد الاغنياء من الحصول على دعم الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار متولى فى بيان صحفى له إلى أن التموين بالنسبة للمصريين هي بطاقة أمان, ويوجد من لا يستحق الدعم ويحوز بطاقة تموين، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل علي تقليلها، لتحقيق الاستفادة المثلي من الدعم لان هناك كثيرا من الأغنياء يحصلون على الدعم فى الوقت الذى يتعرض آلاف الفقراء للحرمان منه مما يساهم في تقليص معدلات التضخم الناتجة عن رفع أسعار الوقود وتعويم سعر الصرف.

وأكد ضرورة التحول من الدعم السلعي للدعم النقدي تدريجيا مع بدء مرحلة تنقية البطاقات التموينية واستبعاد من لا يستحقون الدعم خلال السنة المالية الجديدة بالتزامن مع الانتهاء من حصر من يستحق في مرحلة تنقية البيانات عبر وضع محددات ومعايير واضحة.

وأوضح ان مرحلة التصفية تركز علي قاعدة بيانات راسخة عبر تقنين الوضع وضبطه في إطار أكبر قاعدة بيانات لأكثر الملفات حساسية، كما أن العمل خلال هذه المرحلة يتطلب التمهل مع اتخاذ قرارات جريئة في نفس الوقت، مشيرا إلي أن البعض قد يتضرر من التحول من نظام لنظام آخر.
loading...

ترشيحاتنا

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

تركي يضرب زوجته في الشارع حتى فقدت الوعي

مصدر: الزمالك يضم الظهير الأيسر لفريق الاتصالات والاستغناء خلال ساعات

مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو

حسام حسن يستبعد 5 لاعبين من بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد

أشرف الفيل: لا حياء في الدين.. خطأ يقع فيه كثيرون.. فيديو

بعد حبس أم كويتية: 7 نصائح تشجع طفلك على المذاكرة

محمد صلاح: لوفرين مشهور في مصر بسببي وهناك منافسة في ليفربول

الأهلي يتجاهل إرسال دعوات لقاء النهائي الإفريقي للجبلاية

أسرع طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

سويدي الشيخ زايد.. صاحب الأم وتزوج الابنة ورفض الخالة فقتلته.. صور

ضعي القرفة على وجهك 30 دقيقة.. ولاحظي ماذا سيحدث

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

فيديو

شاهد.. مراحل تصنيع عروس المولد من المصنع حتى المستهلك
أشرف الفيل: لا حياء في الدين.. خطأ يقع فيه كثيرون.. فيديو
هكذا نعى مصطفى بكري الإعلامي القدير حمدي قنديل
مصطفى بكري: ترامب يعتمد على ابتزاز الأمة العربية.. فيديو
فيديوجراف| عباس العقاد .. عملاق الفكر العربي بشهادة الإبتدائية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟