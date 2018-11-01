متولي: لابد من ضبط معايير استحقاق الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية

تقدم طارق متولي نائب محافظة السويس بطلب احاطة الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول وضع وتحديد معايير استحقاق دعم الدولة بحيث يصل الدعم الي مستحقيه من المحتاجين واستبعاد الاغنياء من الحصول على دعم الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.



وأشار متولى فى بيان صحفى له إلى أن التموين بالنسبة للمصريين هي بطاقة أمان, ويوجد من لا يستحق الدعم ويحوز بطاقة تموين، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل علي تقليلها، لتحقيق الاستفادة المثلي من الدعم لان هناك كثيرا من الأغنياء يحصلون على الدعم فى الوقت الذى يتعرض آلاف الفقراء للحرمان منه مما يساهم في تقليص معدلات التضخم الناتجة عن رفع أسعار الوقود وتعويم سعر الصرف.



وأكد ضرورة التحول من الدعم السلعي للدعم النقدي تدريجيا مع بدء مرحلة تنقية البطاقات التموينية واستبعاد من لا يستحقون الدعم خلال السنة المالية الجديدة بالتزامن مع الانتهاء من حصر من يستحق في مرحلة تنقية البيانات عبر وضع محددات ومعايير واضحة.



وأوضح ان مرحلة التصفية تركز علي قاعدة بيانات راسخة عبر تقنين الوضع وضبطه في إطار أكبر قاعدة بيانات لأكثر الملفات حساسية، كما أن العمل خلال هذه المرحلة يتطلب التمهل مع اتخاذ قرارات جريئة في نفس الوقت، مشيرا إلي أن البعض قد يتضرر من التحول من نظام لنظام آخر.