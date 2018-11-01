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محافظات

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان منطقة حدائق نمرة 6 ..صور

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:46 م
محافظ الاسماعيلية
محافظ الاسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان منطقة حدائق نمرة 6
انجي هيبة
اجرى اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية يرافقه اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية وعدد من القيادات الأمنية ومديرى إدارات المرور والحماية الميدانية والقيادات التنفيذية، اليوم الخميس، جولة ميدانية تفقدية بمنطقة حدائق نمرة 6 بعد أن تم اخلائها من الكرفانات وعربات المأكولات الجاهزة والبالغ إجماليها أكثر من 120 كرفان والتى كانت تشوه المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة منذ فترة طويلة.

ونجحت جهود رجال الأمن فى إخلاء المنطقة تمام والبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطويرها واستعادة شكلها الجمالى والحضارى لتظل متنفسا وحق أصيل لشعب الإسماعيلية.

وخلال الجولة، أكد محافظ الاسماعيلية أنه يجرى حاليا إعداد وتجهيز المكان البديل لنقل تلك الكرفانات إليه وتزويده بكافة المرافق والخدمات وسوف يتم الانتهاء من تجهيز الموقع وتخصيصه للشباب أصحاب الكرفانات الذين تم حصرهم وتسجيلهم فعليا لتسليمهم الموقع البديل خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف:" أننا نهدف الى فرض واحترام سيادة القانون والحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب وعد السماح بأى شكل من أشكال التعديات ودونما الإضرار بالمصلحة العامة للجميع".
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان منطقة حدائق نمرة 6 ..صور
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان منطقة حدائق نمرة 6 ..صور
محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يتفقدان منطقة حدائق نمرة 6 ..صور
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