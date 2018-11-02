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مرأة

لهذه الأسباب .. 5 عادات احذرها قبل النوم

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 07:41 ص
صدى البلد
رنا عصمت
هناك بعض من الممارسات والعادات اليومية الخاطئة التي يقوم بها بعض الأشخاص بشكل لا إرادي خاصة في فترة ما قبل النوم ليلًا وتساهم بشكل كبير في زيادة مفرطة في الوزن، لذلك قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعض العادات السيئة قبل النوم والتي تسبب زيادة الوزن.

1- تناول الطعام أمام التليفزيون:
يعتبر تناول الطعام ليلًا أثناء مشاهدة التليفزيون من أكثر العادات السيئة التي قد يتبعها بعض الناس، حيث يجعلك التليفزيون تشعرين بالجوع وتأكلين كميات أكبر من المعتاد لذا احرصي على تناول وجباتكِ بعيدًا عن التليفزيون.

2- الذهاب للنوم بعد تناول وجبة العشاء مباشرة:
تناول الطعام ثم الذهاب للنوم مباشرة يؤدي إلى مشكلات في الجهاز الهضمي ويؤثر على عملية الأيض فيساعد على تحويل السعرات الحرارية التي تناولتها في أثناء الوجبة إلى دهون في الجسم.

3- تناول المقليات في وجبة العشاء:
تناول المقليات أحد الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى زيادة الوزن خاصة إذا تناولتِيها في المساء إذ تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي لا يستطيع الجسم حرقها أثناء النوم فيخزنها في الجسم على هيئة دهون.

4- السهر لوقت متأخر من الليل:
السهر يساعد على زيادة هرمون (الكورتيزول) المسؤول عن الشعور بالتوتر وتؤدي زيادة هذا الهرمون إلى بطء عملية التمثيل الغذائي (الأيض) وبالتالي يزداد وزنكِ بسرعة كبيرة.

5- تناول الحلويات قبل النوم:
تحتوي الحلويات على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تحتاج لوقت طويل لحرقها، من ثم فإن تناولكِ للحلويات ليلًا يعمل على زيادة وزنكِ بسرعة كبيرة فيمكنكِ استبدال الحلويات بالفواكه الطازجة.
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