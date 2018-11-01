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أخبار البلد

وزيرة البيئة: مواجهة السحابة السوداء مبكرا قضى عليها بشكل كبير

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:21 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد - وزيرة البيئة
حنان توفيق
شددت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية المنظومة المتكاملة التي عملت على التصدي للسحابة السوداء لموسم حرق قش الأرز، مشيرة إلى جهود رجال الحماية المدنية والوزراء والمحافظين المعنيين في مواجهة تلك الظاهرة، الأمر الذي أدى إلى القضاء على السحابة السوداء.

جاء ذلك اليوم خلال احتفالية ختام نتائج إجراءات وزارة البيئة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)2018، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدد من الوزراء والمحافظين المعنيين والدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بأحد فنادق القاهرة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة.

وأضافت "فؤاد" خلال كلمتها باحتفالية وزارة البيئة بانتهاء موسم السحابة السوداء، أن أبرز الإجراءات المتبعة تمثلت في توفير المفارم الصغيرة من قبل وزارة الإنتاج الحربي والتي بلغ عددها 200 مفرمة، وتوزيعها على المحافظات بالإضافة إلى تعديلات على المفارم لحل أزمة الوادي الجديد نتيجة حرق جريد النخل وتم السيطرة عليه.

وتابعت وزيرة البيئة أن البدء في السيطرة علي السحابة السوداء تمت مبكرا، في الأول من يوليو تحديدا، حيث تم التواصل مع المزارعين والشباب، كما تم بدء تصدير قش الأرز للخارج، مقدمة الشكر إلي الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وشباب الوزارة والنواب والمحافظين لمجهوداتهم المكثفة للقضاء علي السحابة السوداء لهذا العام.
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