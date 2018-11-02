المنيا تتجه نحو ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية..المحافظ: تمثل نقلة نوعية حضارية وتضمن الشفافية.. والتخطيط: تدعم اللامركزية في اتخاذ القرار وتخفف عبء الانتقال على المواطنين

محافظ المنيا :

المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية حضارية في مستوى أداء الخدمات الحكومية

الخدمات تضم تصاريح البناء ورخص مزاولة الأنشطة والرد على شكاوى المواطنين

ربط المراكز التكنولوجية بالوزارات والهيئات والإدارات المختصة

برامج متابعة حديثة ومتطورة تتضمن الشفافية وتشجع على المساءلة

مدير مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط :

تهدف لتحسين جودة الخدمات الحكومية التي تقدم للجمهور

تخفف عبء الانتقال على المواطنين وتحقق التنمية المستدامة







تتجه الأجهزة التنفيذية بالدولة إلى ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواكبة التكنولوجيا المتطورة.



وفي هذا السياق ناقش اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مع وفد من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري برئاسة العميد محمد حميدو مدير مشروع تطوير المحليات بالوزارة، والمهندس مروان جمال مسئول الدعم الفني، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام للمحافظة والدكتور شهاب إسماعيل مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالمحافظة ، الأهداف العامة والإجراءات والخطوات العملية المنفذة والمستهدف تنفيذها بشأن مشروع ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.



وقال المحافظ، إن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية حضارية في مستوى أداء الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها باستخدام أحدث التقنيات والتي منها تصاريح البناء والإشغالات والإعلانات ورخص مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والرد على شكاوى المواطنين، مؤكدا أن ربط المراكز التكنولوجية بالوزارات والهيئات والإدارات المختصة يساهم في متابعة آلية العمل، وتعزيز الشراكات ما بين الجهاز التنفيذي والمواطنين، من خلال دعم برامج متابعة حديثة ومتطورة تتضمن الشفافية وتشجع على المساءلة في الأجهزة المحلية لتحقيق أقصى رضا للمواطنين.



وأوضح العميد محمد حميدو أن الوزارة بصدد تعميم المراكز التكنولوجية بجميع المراكز التسع من خلال برنامج ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، والذي يهدف إلي تحسين جودة الخدمات الحكومية التي تقدم للجمهور من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل وحدات الإدارة المحلية وتعزيز التوجه نحو خدمة المواطنين وتشجيع وجود بيئة عمل شفافة تتمتع باللامركزية في اتخاذ القرار، وعدم احتكاك المواطنين بالموظفين، واختصار الوقت والجهد والتيسير على الموظف في أداء الأعمال المكلف بها بفاعلية وسهولة وتحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات من خلال الشبكة المحلية.



وأشار إلى أنه تم تشغيل المراكز التكنولوجية بمدينتي المنيا وملوي، وجار استكمال وتجهيز باقي المراكز التكنولوجية بجميع مراكز المحافظة، لتخفيف عبء الانتقال على المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.