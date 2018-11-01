لاعب الشمس بعد التعادل مع سيراميكا: كنا الأقرب للفوز.. فيديو

أعرب سمير فوزي لاعب الشمس، عن حزنه بعد التعادل مع فريق سيراميكا كليوباترا في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري القسم الثاني.



وقال سمير فوزي في تصريحات لبرنامج ملعب البلد علي قناة صدي البلد: "كنا الاقرب لتحقيق الفوز واضعنا الكثير من الفرص امام سيراميكا لكن منذ البداية ونحن نركز في عدم استقبال هدف".



وأضاف: "لم يحالفنا الحظ امام سيراميكا لكن لا تزال المنافسه مستمرة وفوزنا علي كل الفرق علي ملعبنا سنستمر في التحسن حتي نحقق الفوز في كل المبارايات المقبلة".



جدير بالذكر ان مباراة الشمس وسيراميكا كليوباترا انتهت بالتعادل السلبي، ليحتل سيراميكا المركز الثاني برصيد 17 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي اف سي مصر ويستمر الشمس في المركز السادس برصيد 13 نقطة.