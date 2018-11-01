طرح 89 قطعة أرض بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق للمستثمرين

أعلنت هدى عبد العزيز مدير عام مكتب خدمة المستثمرين بمحافظة الاسماعيلية، عن طرح 89 قطعة أرض أملاك دولة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بنظام مقابل حق الانتفاع للمستثمرين الجادين، وذلك وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة (2017) لمدة لا تزيد عن (50) عامًا قابلة للتجديد طبقًا للمادة (61) من نفس القانون.



ويتم سداد قيمة حق الانتفاع من تاريخ استلام الأرض سنويًا والموضح قرين كل قطعة، وعند تزاحم طلبات المستثمرين في التعامل تكون المفاضلة بين من استوفى منهم الشروط الفنية والمالية طبقًا لنص المادة (63) من قانون الاستثمار رقم (72) لسنة (2017) حيث تكون المفاضلة بينهم لمن استوفى الشروط الفنية والمالية وطبقًا للمشروعات ذات الكثافة العمالية العالية والصديقة للبيئة.



وتقع قطع الأراضي المطروحة داخل منطقة صناعية معتمدة مخصصة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقم (183) لسنة (1993) ورقم (2568) لسنة (1997).



وتتقدم الشركات والمنشآت بطلبات التعامل على تلك القطع إلى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالشيخ زايد - مكتب خدمة المستثمرين خلال شهرين من تاريخ الإعلان ولن يلتفت إلى أية طلبات تقدم بعد تاريخ انتهاء الإعلان.



وتشمل المستندات المطلوبة من الشركات " المنشأة الفردية" وهي دراسة جدوى معتمدة من أحد المكاتب المعتمدة وليس من الشركة ذاتها، رسم كروكي مبسط عن المشروع يوضح كيفية استغلال المساحة المطلوبة، مستندات الملاءة المالية للشركة والمنشأة القائمة ( المركز المالي المعتمد عن آخر 3 سنوات، سابقة خبرة إن وجدت البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع) ، مستندات الملاءة المالية للشركات والمنشأة حديثة التأسيس (اخر مركز مالي معتمد + كشف حساب بنكي باسم الشركة أو باسم صاحب المنشأة)، صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب على أن يكون مذكورا بالسجل التجاري وله حق الإدارة والتوقيع، صورة بطاقة الرقم القومي سارية لوكيل مقدم الطلب وصورة من التوكيل الصادر له على أن يتضمن التوكيل ما يخول له التقدم في الإعلان.



المستندات المطلوبة من الافراد الطبيعيين هي: -



دراسة جدوى معتمدة من أحد المكاتب المعتمدة، رسم كروكي مبسط عن المشروع يوضح كيفية استغلال المساحة المطلوبة، مستندات الملاءة المالية (كشف حساب بنكي باسم مقدم الطلب + بيان بالأصول والممتلكات معتمد من المحاسب القانوني إن وجد)، صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب، صورة بطاقة الرقم القومي سارية لوكيل مقدم الطلب وصورة من التوكيل الصادر له وعلى أن يتضمن التوكيل ما يخول له التقدم في الإعلان، البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، إقرار بتأسيس شركة أو منشأة فردية حال الموافقة على التخصيص وقبل استلام الأرض.



يقدم المستثمر خطاب ضمان بمبلغ 15 جنيها للمتر المربع عند استلام الأرض عن مساحة 65% من المساحة المخصصة.

