شاهيناز لـ صدى البلد: أعود لجمهوري بـ ميني ألبوم.. أستشير زوجي في قراراتي الفنية.. والقرصنة الإلكترونية دمرت صناعة الغناء

شاهيناز لـ صدى البلد

أعجبني ألبوم الهضبة.. وهذا رأيي ببرامج اكتشاف المواهب

القرصنة الإلكترونية دمرت صناعة الغناء



بدأت الفنانة شاهيناز التحضيرات الخاصة بألبومها الغنائي الجديد .. ومن خلال حوار لها لـ صدى البلد .. كشفت عن تفاصيله وعن خوضها تجربة الإنتاج كما تحدثت عن خطوة التمثيل وعن الالبومات التي نالت إعجابها مؤخرًا، كما كشفت لـ صدى البلد عن دور زوجها في إختياراتها الفنية.



قالت شاهيناز: "اخترت العودة إلى جمهوري من خلال ميني ألبوم اتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وبدأت بالفعل في إختيار بعض الاغاني ولكني لم استقر حتى الآن على موعد طرحه".



وأضافت: "السبب الحقيقي وراء إختياري للميني ألبوم تكلفته المنخفضة مقارنة بتكلفة الألبوم الغنائي الكامل، فسوق الكاسيت والساحة الغنائية بشكل عام تعاني من مشاكل كثيرة وعدد شركات الإنتاج في تراجع مستمر بسبب المشاكل المادية التي يعاني منها المنتجون، نتيجة القرصنة الإلكترونية.. فالالبومات لا تحقق اي ارباح مادية بسبب قرصنة الاغاني على المواقع الإلكترونية".



وعن الجديد الذي تقدمه من خلال الألبوم قالت شاهيناز: "لن ابتعد عن الاسلوب الغنائي الذي اشتهرت به ولكني في نفس الوقت اسعى للتنويع كما انني اخوض من خلال الألبوم تجربة الإنتاج وهي تجربة صعبة تحتاج مني تركيزا شديدا".



وأضافت: "احرص على إستشارة زوجي في كل قرار اتخذه يتعلق بالغناء لانه ملحن ولديه خبرة طويلة في هذا المجال ويساعدني كثيرًا في إختيارات أغاني هذا الألبوم".



وعن الالبومات التي نالت إعجابها مؤخرًا قالت: "أعجبني البوم الهضبة عمرو دياب ، فأنا اعتبر نفسي واحدة من جمهوره كما تعجبني اي أغنية تطرحها أصالة".



شاهيناز كشفت عن موقفها من تكرار تجربة التمثيل وقالت: "خضتها من قبل من خلال بطولة مسرحية فرحانة وحققت من خلالها نجاح وكانت تجربة صعبة وممتعة في نفس الوقت ولكني الآن على إستعداد لتكرار تجربة التمثيل سواء بالسينما او الدراما ولكن في حال وجود السيناريو الجيد والدور المؤثر في الاحداث".



شاهيناز التي بدأت مشوارها الفني من خلال برامج اكتشاف المواهب وتحديدا برنامج ستار ميكر تحدثت عن هذه البرامج قائلة: "ظاهرة جيدة بشكل عام وهذه البرامج تحظى بنسبة مشاهدة عالية ويستفيد منها جميع المتسابقين ولكن لابد أن يدركوا أنها الخطوة الأولى بحياتهم ولابد ان يبذلوا مجهودا اكبر بعد إنتهاء مشاركتهم في هذه البرامج ".