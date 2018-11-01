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برلمان

لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تجهز لزيارة مجلس الشيوخ الإيطالي

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 07:00 م
لجنة حقوق الإنسان
لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
محمود فايد
استقبلت هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الخميس، السفير الإيطالى لدى القاهرة جيامباولو كانتينى.

ويأتى اللقاء المنعقد اليوم الخميس، بمجلس النواب، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب النائب علاء عابد، بالسفير الإيطالي لدى القاهرة، مؤكدا علي قوة العلاقات بين البلدين.

وأكد عابد، خلال اللقاء، علي الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان داخل مصر، وأن هناك تحسنا بشكل عام في أوضاع حقوق الإنسان، مشيرا إلي الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة للسجون والأقسام الشرطية والتي أكد خلالها المساجين والمحتجزون تلقيهم معاملة جيدة مشيرا إلى أن اللجنة تعد لزيارة مرتقبة إلي مجلس الشيوخ الايطالي.

من جانبه أكد السفير الايطالي، علي عمق العلاقات بين مصر وايطاليا، مشيدًا بالجهود المبذولة من الدولة المصرية سواء من قبل مجلس النواب في مجال التشريع والرقابة، أو من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الامن وتحسين البيئه الاقتصادية، مما يلعب دورا كبيرًا في زيادة حركة السياحة والاستثمارات الأجنبية لمصر.
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