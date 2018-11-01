ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الأهلي بـ زيه التقليدي أمام الترجي التونسي ..غدا

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:15 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، اليوم في الإسكندرية، وحضره من الأهلي؛ محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وماهر عبد العزيز المدير الإداري. وحضر من الترجي؛ رياض بن نور، نائب رئيس النادي ورئيس البعثة. بجانب طاقم التحكيم ومندوب من مديرية أمن الإسكندرية.

وأسفر الاجتماع، عن ارتداء الأهلي لزيه التقليدي “الفانلة الحمراء، والشورت الأبيض، والجورب الأبيض”، ويرتدي الحارس الطاقم الأسود. فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الأزرق، ويرتدي الحارس التونسي “الفانلة البيضاء والشورت الأسود”.

وتم الاتفاق على تحرّك الفريقين من فندق الإقامة في السابعة مساءً، قبل موعد المباراة بساعتين.
loading...

ترشيحاتنا

حبس الطالب المتهم بقتل زميله في المنوفية داخل المدرسة

دينا عبد المقصود طالبة الهندسة أول مصرية تحترف كمال الأجسام.. فيديو

شاهد.. اللقطات الأولى لتفجير مبنى الاستخبارات الروسية

كشف غموض العثور على جثة أجنبى الجنسية بالشيخ زايد

ضعي القرفة على وجهك 30 دقيقة.. ولاحظي ماذا سيحدث

محمد هنيدي يمزح مع جمهوره عبر تويتر

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفل على جانب الطريق بأطفيح

رئيس محكمة الجنايات يصحح أمر إحالة المتهم أحمد دومة بـ أحداث مجلس الوزراء

كندا تعلن عن مفاجأة للراغبين في الهجرة

الكاف يعلن موعد قرعة دورى الأبطال والكونفيدرالية الإفريقية للنسخة الجديدة

الأهلي يتجاهل إرسال دعوات لقاء النهائي الإفريقي للجبلاية

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل زيادة وزنها.. 20 إطلالة تكشف عن رشاقة آيتن عامر..صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 10 آلاف مواطن خلال شهر.. صور

مطار الغردقة يستقبل أول رحلة سياحية من ميونخ.. صور

حيلة الآثار لإحباط بيع التابوت البطلمي أخفاه المتهمون بحظيرة مواشي.. صور

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة الهالوين.. صور

فيديو

فيديو كارثي لمحاولة خطف الأطفال من المدارس بالإسكندرية
عضو بمجلس إدارة سيمنز: موقع مصر استراتيجي هام للعالم أجمع.. فيديو
سيمنز الألمانية: نفضل السوق المصرية.. والزيادة السكانية تزيد التحديات.. فيديو
مهرجان القاهرة يطرح الإعلان الرسمي للدورة الأربعين
سيمنز: نحرص على تقديم التدريب المهني للعمالة المصرية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟