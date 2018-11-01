الأهلي بـ زيه التقليدي أمام الترجي التونسي ..غدا

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، التي تقام في التاسعة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، اليوم في الإسكندرية، وحضره من الأهلي؛ محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وماهر عبد العزيز المدير الإداري. وحضر من الترجي؛ رياض بن نور، نائب رئيس النادي ورئيس البعثة. بجانب طاقم التحكيم ومندوب من مديرية أمن الإسكندرية.



وأسفر الاجتماع، عن ارتداء الأهلي لزيه التقليدي “الفانلة الحمراء، والشورت الأبيض، والجورب الأبيض”، ويرتدي الحارس الطاقم الأسود. فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الأزرق، ويرتدي الحارس التونسي “الفانلة البيضاء والشورت الأسود”.



وتم الاتفاق على تحرّك الفريقين من فندق الإقامة في السابعة مساءً، قبل موعد المباراة بساعتين.

