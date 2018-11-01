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رياضة

بالعقال والجلابية..نجم بايرن ميونخ يحتفل بـ الهالوين على الطريقة السعودية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:41 م
صدى البلد
أحمد هاني
احتفل الظهير الأيمن رافينيا لاعب نادى بايرن ميونخ بعيد الهالوين بارتدائه الزي السعودي التقليدي بعد نشره صورة له عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" .

وعلق رافينيا على الصورة قائلًا: "الهالوين هو احتفال مخيف مع ازياء مبالغ فيها، لم يكن في نيتي أن أغضب أي شخص من خلال هذا الزي أو أوذي مشاعر أي شخص " في إشارة منه إلى الجماهير السعودية.

ويحتل بايرن المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 19 نقطة.
بالعقال والجلابية..نجم بايرن ميونخ يحتفل بـ الهالوين على الطريقة السعودية
بالعقال والجلابية..نجم بايرن ميونخ يحتفل بـ الهالوين على الطريقة السعودية
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