بالعقال والجلابية..نجم بايرن ميونخ يحتفل بـ الهالوين على الطريقة السعودية

احتفل الظهير الأيمن رافينيا لاعب نادى بايرن ميونخ بعيد الهالوين بارتدائه الزي السعودي التقليدي بعد نشره صورة له عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" .



وعلق رافينيا على الصورة قائلًا: "الهالوين هو احتفال مخيف مع ازياء مبالغ فيها، لم يكن في نيتي أن أغضب أي شخص من خلال هذا الزي أو أوذي مشاعر أي شخص " في إشارة منه إلى الجماهير السعودية.



ويحتل بايرن المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الالماني برصيد 19 نقطة.