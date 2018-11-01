صندوق النقد: يجب على إيران أن تصون استقرار اقتصادها في مواجهة العقوبات الأمريكية

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن إيران يجب عليها أن تنفذ سياسات لحماية استقرار اقتصادها الكلي في مواجهة إعادة فرض عقوبات أمريكية ستخفض النمو الاقتصادي بتقليص صادرات النفط.



وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الصحفيين أن الصندوق يحث إيران أيضا على تعزيز أطر العمل لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث تتقيد بالمعايير الدولية بحلول فبراير2019.