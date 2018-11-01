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أخبار البلد

بالأسماء..أبو ستيت يصدر حركة تغييرات بوزارة الزراعة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 06:17 م
الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبو ستيت - وزير الزرعة
جنال صلاح الدين
أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا بتكليف الدكتور أيمن محمد محمد عبد العال – رئيس بحوث بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية – بالعمل رئيسًا لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية ومديرًا تنفيذيًا لمشروع تنمية وزراعة الـ 20 ألف فدان بغرب غرب المنيا وذلك بالإضافة إلي عمله.

كما قرر أبوستيت تكليف المهندس محمد إسماعيل محمد إسماعيل نصر الله الزواوي – مدير عام التوعية والإرشاد بالوزارة والمكلف للعمل مدير مديرية الزراعة للأراضي الجديدة بالنوبارية للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اعتبارًا من 2/11/2018 وذلك لحين شغل الوظيفة وفقًا لأحكام القانون.

كما تكليف المهندس حسن عبد الجواد هيبه – كبير اخصائيين زراعيين بدرجة مدير عام بالإدارة الزراعية بوادي النطرون للقيام بأعمال مدير مديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية اعتبارًا من 1/11/2018.
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